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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 октября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 4 октября

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за сентябрь;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за август;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за октябрь;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за август;

N/A мск: Заседание ОПЕК;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

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