Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 4 октября

Москва, 4 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за сентябрь;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии за август;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за сентябрь;
11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за октябрь;
15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за август;
N/A мск: Заседание ОПЕК;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;
N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.