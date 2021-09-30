Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 октября

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за август;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за август;

02:50 мск: Денежная база в Японии за сентябрь;

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan за III квартал;

02:50 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan за III квартал;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за сентябрь, финал;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за сентябрь;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за август;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за сентябрь;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за сентябрь;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за сентябрь;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь, финал;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, предварительно;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, предварительно;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за август;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за август;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за август;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за сентябрь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за сентябрь, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за сентябрь;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за август;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за сентябрь;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за сентябрь, финал.