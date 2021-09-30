Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 2.8 млн

Москва, 30 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 сентября, выросло на 11 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 362 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 333 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 351 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 4.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 340.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 сентября, сократилось на 18 тыс. и составило 2.802 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 2.820 млн с 2.845 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 2.797 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 11 сентября, сократилось на 6.22 млн и составило 5.03 млн. В аналогичный период 2020 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 27.21 млн.