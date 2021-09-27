Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 сентября

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за сентябрь;

09:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за октябрь;

15:30 мск: Товарный торговый баланс США за август;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за август, предварительно;

16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за июль;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за июль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за сентябрь;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за сентябрь.