Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 0.7%.

В июле объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.5% (пересмотрено с (-0.1%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.5%.

В июле показатель увеличился на 0.8% (пересмотрено с +0.7%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в августе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после его роста на 0.3% в июле (пересмотрено с 0.0%).