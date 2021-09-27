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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 сентября 2021 г. Объём заказов на товары длительного пользова...
вчера 15:35

Объём заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 1.8%

Москва, 27 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в августе вырос на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 0.7%.

В июле объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.5% (пересмотрено с (-0.1%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в августе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.5%.

В июле показатель увеличился на 0.8% (пересмотрено с +0.7%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в августе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после его роста на 0.3% в июле (пересмотрено с 0.0%).

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