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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 сентября 2021 г.АСВ начинает выплачивать страховые возмещения в...
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АСВ начинает выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Платина" 27 сентября 2021 года
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 24 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов 27 сентября начинает выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ООО КБ "Платина" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Выплата страхового возмещения вкладчикам будет осуществляться с 27 сентября 2021 года через ПАО "Сбербанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

Вкладчики банка "Платина", которые одновременно являются клиентами ПАО "Сбербанк" , с 27 сентября 2021 года могут обратиться за выплатой возмещения без посещения офиса банка-агента через сервис "Сбербанк Онлайн".

При этом ПАО "Сбербанк" на основании агентского договора с агентством будут осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) банка "Платина" в течение не менее 1 года.

В соответствии с законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения ликвидационных процедур в отношении ООО КБ "Платина".

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