Мнения регуляторов о повышении ставки в 2022 году разделились поровну

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 22 сентября, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли единогласное решение сохранить ставку по федеральным фондам в целевом диапазоне 0.00 - 0.25%.

В сопроводительном заявлении FOMC говорится, что экономика достигла прогресса в достижении целей Комитета по максимальной занятости и ценовой стабильности. Поэтому "если прогресс будет соответствовать ожиданиям, Комитет считает, что вскоре может потребоваться замедление темпов покупки активов".

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. Точечный график индивидуальных прогнозов указал, что никто из членов ФРС не ожидает повышения ключевой ставки в 2021 году. При этом 9 из 18 членов ФРС прогнозируют повышение ставки в 2022 году, тогда как в ходе июньского заседания повышение ставки в следующем году ожидалось 7 членами ФРС. Самый "ястребиный" прогноз предусматривает повышение ставки в 2022 году до 0.75%, как и в ходе июньского заседания. Кроме того, теперь 17 членов ФРС ожидают повышения ставки в 2023 году против 13 в ходе июньского заседания. Самый "ястребиный" прогноз предусматривает повышение ставки в 2023 году до 1.75%, как и в ходе июньского заседания.

По сравнению с июньской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики, также изменился. Теперь он указывает, что в 2021 году ожидается сохранение ставки на текущем уровне - в области 0.1%, в 2022 году ожидается ее повышение до 0.3% (ранее предполагалось сохранение на уровне 0.1%), в 2023 году ожидается повышение ставки до 1.0% (ранее предполагался рост до 0.6%), в 2024 году - повышение до 1.8% (новый прогноз), а в долгосрочной перспективе - повышение до 2.5% (прогноз не изменился).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), на 2021 и 2022 годы остался без изменений на уровне 0.1% и 0.1-0.4% соответственно, на 2023 год повышен до 0.4-1.1% (июньский прогноз: 0.1-1.1%), а на 2024 год установлен на уровне 0.9-2.0%.

В дополнение, по итогам заседания ФРС ухудшила прогноз по динамике ВВП США на 2021 год, но улучшила - на 2022-2023 г.г., а также повысила прогнозы по инфляции на 2021-2023 г.г.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что в 2021 году ВВП США расширится на 5.9% (июньский прогноз: +7.0%), в 2022 году повысится на 3.8% (июньский прогноз: +3.3%), в 2023 году вырастет на 2.5% (июньский прогноз: +2.4%), а в 2024 году расширится на 2.0% (новый прогноз). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2021 год составил 4.8% (июньский прогноз: 4.5%), на 2022 год: 3.8% (прогноз не изменился), на 2023 год: 3.5% (прогноз не изменился), на 2024 год: 3.5% (новый прогноз), на долгосрочную перспективу: 4.0% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) на 2021 год составил 4.2% (июньский прогноз: 3.4%), на 2022 год: 2.2% (июньский прогноз: 2.1%), на 2023 год: 2.2% (прогноз не изменился), на 2024 год: 2.1% (новый прогноз), на долгосрочную перспективу: 2.0% (прогноз не изменился).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) на 2021 год составил 3.7% (июньский прогноз: 3.0%), на 2022 год: 2.3% (июньский прогноз: 2.1%), на 2023 год: 2.2% (июньский прогноз: 2.1%), на 2024 год: 2.1% (новый прогноз).