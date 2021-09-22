Курс доллара 73.2067   Курс евро 85.8568  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости22 сентября 2021 г.Федрезерв США сохранил ключевую ставку на прежн...
сегодня 21:06

Федрезерв США сохранил ключевую ставку на прежнем уровне и сообщил о возможном замедлении темпов покупки активов

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам завершившегося в среду, 22 сентября, двухдневного заседания Федеральный Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0.00 - 0.25%.

Решение по ставке совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

FOMC сообщил, что экономика достигла прогресса в достижении целей Комитета по максимальной занятости и ценовой стабильности. Поэтому "если прогресс будет соответствовать ожиданиям, Комитет считает, что вскоре может потребоваться замедление темпов покупки активов".

Другие новости

сегодня
21:23
Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США
сегодня
21:19
ФРС ухудшила прогнозы по ВВП и безработице в США на 2021 г, повысила прогноз по инфляции
сегодня
21:11
Цены производителей металлопродукции в РФ в августе снизились на 3% - Росстат
сегодня
21:06
ФРС США ПРОГНОЗИРУЕТ СОХРАНЕНИЕ БАЗОВОЙ СТАВКИ НА УРОВНЕ 0-0,25% В 2021 ГОДУ, ПОВЫШЕНИЕ ВОЗМОЖНО УЖЕ В 2022 ГОДУ – РЕГУЛЯТОР
сегодня
21:06
Федрезерв США сохранил ключевую ставку на прежнем уровне и сообщил о возможном замедлении темпов покупки активов
сегодня
21:01
ФРС США ОЖИДАЕМО СОХРАНИЛА БАЗОВУЮ СТАВКУ НА УРОВНЕ 0-0,25% ГОДОВЫХ – РЕГУЛЯТОР
сегодня
20:42
РФ с 5 октября возобновляет авиасообщение с Джибути, Перу, ЮАР, Данией и Новой Зеландией
сегодня
20:40
РФ С 5 ОКТЯБРЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ АВИАСООБЩЕНИЕ С РЯДОМ ГОРОДОВ РАНЕЕ ОТКРЫТЫХ ИНДИИ, ИСПАНИИ, КИРГИЗИИ, ОАЭ, УЗБЕКИСТАНА, ЯПОНИИ - ОПЕРШТАБ
сегодня
20:09
Минэнерго РФ и ФАС рекомендуют компаниям увеличить поставки топлива на рынок
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.