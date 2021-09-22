Федрезерв США сохранил ключевую ставку на прежнем уровне и сообщил о возможном замедлении темпов покупки активов

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам завершившегося в среду, 22 сентября, двухдневного заседания Федеральный Комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0.00 - 0.25%.

Решение по ставке совпало с прогнозом аналитиков и рыночными ожиданиями.

FOMC сообщил, что экономика достигла прогресса в достижении целей Комитета по максимальной занятости и ценовой стабильности. Поэтому "если прогресс будет соответствовать ожиданиям, Комитет считает, что вскоре может потребоваться замедление темпов покупки активов".