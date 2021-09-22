Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 22 сентября

Москва, 22 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за август, предварительно;
05:00 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
05:00 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за сентябрь, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за сентябрь, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за сентябрь, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за сентябрь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за сентябрь, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь, предварительно;
16:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за сентябрь;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за август;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;
21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 мск: Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США;
21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США.