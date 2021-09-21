Дефицит платёжного баланса США во II квартале расширился на 0.5%

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США во II квартале 2021 года расширился на 0.5% до 190.3 млрд долл в сравнении с дефицитом в 189.4 млрд долл в I квартале (пересмотрено с (-195.7) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с апреля по июнь текущего года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 187.0 млрд долл.

В соотношении с ВВП США дефицит платёжного баланса во II квартале составил 3.3% в сравнении с 3.4% в I квартале (пересмотрено с 3.6%) и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.