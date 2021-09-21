Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 21 сентября

Москва, 21 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск: Индекс потребительского доверия в Новой Зеландии за III квартал;
04:30 мск: Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июль;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за август;
15:30 мск: Число закладок новых домов в США за август;
15:30 мск: Платёжный баланс США за II квартал;
16:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за сентябрь;
17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за июль.