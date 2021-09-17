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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 сентября 2021 г.Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в а...
вчера 12:05

Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в августе увеличился на 3% в годовом исчислении, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в еврозоне вырос на 1.6% в годовом исчислении

Москва, 17 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальным данным Eurostat, индекс потребительских цен в августе в годовом исчислении увеличился на 3% по сравнению с ростом на 2.2% в июле. Предварительное значение показателя составило 2.2%.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

Согласно финальным данным Eurostat, базовый индекс потребительских цен в августе в годовом исчислении вырос на 1.6% по сравнению с ростом на 0.7% в июле.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков и предварительным значением.

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