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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 сентября 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:35

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 6.4 млн барр.

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 10 сентября, сократился на 6.4 млн барр. и составил 417.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 1.9 млн барр. и составили 218.1 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 1.7 млн барр. и составили 131.9 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) сократились на 0.5 млн барр. и составили 620.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.1 млн барр. и составили 35.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5.44 млн барр., запасы бензина сократились на 2.76 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.89 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сузились на 1.35 млн барр.

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