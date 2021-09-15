Индекс цен производителей Великобритании в августе на входе увеличился на 0.4% и на выходе увеличился на 0.7%

Москва, 15 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в августе увеличился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1.3% в июле (пересмотрено с 0.8%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.2%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в августе увеличился на 0.7% после роста на 0.8% в июле (пересмотрено с 0.6%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.4%.