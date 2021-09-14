Индекс потребительских цен в США в августе вырос на 0.3%, почасовая зарплата увеличилась на 0.4%

Москва, 14 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в августе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после увеличения на 0.5% в июле.

По сравнению с августом 2020 года потребительская инфляция в США выросла на 5.3% в сравнении с +5.4% месяцем ранее.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в августе вырос на 0.1%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.3% в июле.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 4.0% в сравнении с +4.3% месяцем ранее.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в августе повысилась на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.1% в июле. В годовом сравнении реальная почасовая зарплата снизилась на 0.9%.