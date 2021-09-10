Индекс цен производителей (PPI) США в августе вырос на 8.3% в годовом сравнении

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в августе вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в июле.

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.6%.

По сравнению с августом 2020 года индекс PPI вырос на 8.3% против прогноза о повышении на 8.2%. В июле годовой PPI вырос на 7.8%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в августе вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.0% в июле.

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.5%.

По сравнению с августом 2020 года индекс PPI core вырос на 6.7%, ускорив темпы повышения с 6.2% в июле.