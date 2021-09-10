Курс доллара 72.7600   Курс евро 86.1478  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 сентября 2021 г.Индекс цен производителей (PPI) США в августе в...
вчера 15:40

Индекс цен производителей (PPI) США в августе вырос на 8.3% в годовом сравнении

Москва, 10 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в августе вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в июле.

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 0.6%.

По сравнению с августом 2020 года индекс PPI вырос на 8.3% против прогноза о повышении на 8.2%. В июле годовой PPI вырос на 7.8%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в августе вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.0% в июле.

Аналитики прогнозировали повышение августовского показателя на 0.5%.

По сравнению с августом 2020 года индекс PPI core вырос на 6.7%, ускорив темпы повышения с 6.2% в июле.

Другие новости

вчера
16:24
Глава ПИК Гордеев: жилье не должно быть дешевым
вчера
16:00
Выбор РИА Новости: основные события дня 10 сентября
вчера
15:51
Говорить о создании единой валюты РФ и Белоруссии преждевременно - Набиуллина
вчера
15:44
ВЫВОДЫ О БУДУЩЕЙ ДИНАМИКЕ ЦЕН НА "БОРЩЕВОЙ НАБОР" ПОКА ДЕЛАТЬ РАНО, ЭТО ФАКТОР НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ДЛЯ ИНФЛЯЦИИ В 2021 ГОДУ - НАБИУЛЛИНА
вчера
15:40
Индекс цен производителей (PPI) США в августе вырос на 8.3% в годовом сравнении
вчера
15:39
"Аэрофлот" с октября начнет летать в Доминикану
вчера
15:36
ЦБ РФ И НАЦБАНК БЕЛОРУССИИ ОБСУЖДАЮТ ГАРМОНИЗАЦИЮ МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКИ, ИСХОДЯТ ИЗ ПЕРЕХОДА БЕЛОРУССИИ К ТАРГЕТИРОВАНИЮ ИНФЛЯЦИИ - НАБИУЛЛИНА
вчера
15:34
Интерес к банковским вкладам в РФ повысился, есть приток средств на депозиты - глава ЦБ
вчера
15:27
ЦБ РФ может понадобиться не одно повышение ключевой ставки, чтобы вернуть инфляцию к 4%
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.