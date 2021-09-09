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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 сентября 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 18:04

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 1.5 млн барр.

Москва, 9 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 3 сентября, сократился на 1.5 млн барр. и составил 423.9 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 7.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 7.2 млн барр. и составили 220.0 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 2.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 3.1 млн барр. и составили 133.6 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 2.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 621.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 1.9 млн барр. и составили 36.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.88 млн барр., запасы бензина сократились на 6.41 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 3.75 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 1.79 млн барр

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