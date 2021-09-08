Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 8 сентября

Москва, 8 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Платёжный баланс Японии за июль;
02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за август;
02:50 мск: ВВП Японии за II квартал, финал;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за август;
04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за август;
08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за август;
08:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за II квартал, финальный отчёт;
09:45 мск: Торговый баланс Франции за июль;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии за июль;
11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;
17:00 мск: Заявление Банка Канады;
17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июль;
20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за июль.