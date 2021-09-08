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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 сентября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 8 сентября

Москва, 8 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за июль;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за август;

02:50 мск: ВВП Японии за II квартал, финал;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Китае за август;

04:30 мск: Индекс цен производителей Китая за август;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за август;

08:30 мск: Изменение числа рабочих мест в частном секторе Франции за II квартал, финальный отчёт;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за июль;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии за июль;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;

17:00 мск: Заявление Банка Канады;

17:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск: Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июль;

20:01 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

22:00 мск: Объём потребительского кредитования в США за июль.

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