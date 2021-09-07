Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 сентября

Москва, 7 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за август;
02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за июль;
02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за июль;
02:30 мск: Торговый баланс Китая за август;
02:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за август;
06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июль;
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за август;
09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за июль;
10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за август;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за сентябрь;
12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за сентябрь;
12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;
12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за II квартал, финальный отчёт.