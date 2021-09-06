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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 сентября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 сентября

Москва, 6 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за август;

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за июль;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за июль;

02:30 мск: Торговый баланс Китая за август;

02:30 мск: Торговый баланс Китая в долларах США за август;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июль;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии за август;

09:00 мск: Объём промышленного производства в Германии за июль;

10:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за август;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за сентябрь;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за сентябрь;

12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

12:00 мск: Уровень занятости в еврозоне за II квартал, финальный отчёт.

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