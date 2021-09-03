Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 сентября

Москва, 3 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за август;
04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за август;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июль;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за август;
10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за август;
10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за август, финал;
12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июль;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за август;
15:30 мск: Уровень безработицы в США за август;
15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за август;
15:30 мск: Производительность труда в Канаде за II квартал;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за август, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за август.