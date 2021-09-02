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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 сентября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 3 сентября

Москва, 2 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за август;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за август;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июль;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за август;

10:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за август;

10:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за август, финал;

12:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за июль;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США за август;

15:30 мск: Уровень безработицы в США за август;

15:30 мск: Средняя почасовая заработная плата в США за август;

15:30 мск: Производительность труда в Канаде за II квартал;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за август, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM) за август.

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