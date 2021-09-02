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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 сентября 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:44

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 2.75 млн

Москва, 2 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 августа, сократилось на 14 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 340 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 14 марта 2020 года, когда его значение составило 256 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 349 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 354 тыс., пересмотрено с 353 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 11.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 355.0 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 августа, уменьшилось на 160 тыс. и составило 2.748 млн (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 1.770 млн). Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения до 2.908 млн с 2.862 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 58.0 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 2.855 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 14 августа, выросло на 178.53 тыс. и составило 12.19 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 29.75 млн человек.

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