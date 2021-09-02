Курс доллара 73.1912   Курс евро 86.3949  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 сентября 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 2 сентября

Москва, 2 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за август;

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за июнь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за август;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за июль;

10:00 мск: ВВП Швейцарии за II квартал;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за август;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за июль;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за август;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде за июль;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за июль;

15:30 мск: Торговый баланс США за июль;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, финал;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, финал;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за июль;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика.

Другие новости

сегодня
10:00
ПЕСКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОЛНОСТЬЮ КУПИРОВАТЬ РОСТ ЦЕН НЕЛЬЗЯ, НО ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ПОЗВОЛЯЮТ СОХРАНИТЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ
сегодня
10:00
«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2» - ЭТО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ, ОН НЕ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ НИ ДЛЯ КОГО УГРОЗУ - ПЕСКОВ
сегодня
09:52
Российский рынок акций снизится в начале торгов без внешней поддержки - эксперты
сегодня
09:30
ВТБ со 2 сентября будет выдавать "Дальневосточную ипотеку" под 0,1%
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 2 сентября
сегодня
09:19
Пользователи Instagram в ряде стран сообщили о сбоях в работе сервиса - Downdetector
сегодня
08:53
Третий этап модернизации Восточного полигона обойдется в 2-4 трлн руб - Белозеров
сегодня
08:24
ТРЕТИЙ ЭТАП МОДЕРНИЗАЦИИ ВОСТОЧНОГО ПОЛИГОНА С РАСШИРЕНИЕМ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ДО 240 МЛН ТОНН БУДЕТ СТОИТЬ ОТ 2 ДО 4 ТРЛН РУБ - БЕЛОЗЁРОВ НА ВЭФ
сегодня
08:03
ЕС ДОЛЖЕН САМ ОПРЕДЕЛИТЬ СТРАТЕГИЮ ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТИ, САНКЦИИ ТРЕТЬИХ СТРАН К "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ 2" НЕПРИЕМЛЕМЫ - ГЛАВА АЕБ ШИЛЛИНГ РИА НОВОСТИ НА ВЭФ
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.