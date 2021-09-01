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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 сентября 2021 г. Анонс основных событий и данных макростатистик...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 1 сентября

Москва, 1 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июль;

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за август;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за август, финал;

04:30 мск: ВВП Австралии за II квартал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за август;

09:00 мск: Розничные продажи в Германии за июль;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за август;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за август;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за август;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август, финал;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за июль;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август, финал;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за июль;

15:00 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за август;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за август;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за август, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за август;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за июль;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

N/A мск: Заседание ОПЕК;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за август.

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