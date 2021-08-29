Курс доллара 73.5744   Курс евро 86.8104  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 августа 2021 г. Анонс основных событий и данных макростатистик...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 августа

Москва, 30 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции за июль;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за август, предварительно;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за август, предварительно;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июль;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июль;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за август, предварительно;

15:30 мск: Платёжный баланс Канады за II квартал;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за июль;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за август, предварительно.

Другие новости

вчера
10:08
Индекс потребительских цен в Испании в августе увеличился на 3.3%
вчера
10:05
KOF: Экономический барометр Швейцарии в августе сократился
вчера
10:02
ВТБ НА ФОНЕ СНИЖЕНИЯ САНКЦИОННЫХ РИСКОВ ХОЧЕТ ВЕРНУТЬ КОНТРОЛЬ НАД "ПОЧТА БАНКОМ", ВЫКУПИВ 2 АКЦИИ У ГЛАВЫ БАНКА В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ – ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ
вчера
09:51
Российский рынок акций продолжит рост на позитиве от Пауэлла - эксперты
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 30 августа
вчера
08:42
Нефть торгуется разнонаправленно под воздействие различных факторов
вчера
06:30
Эксперты оценили влияние соцвыплат на инфляцию, рубль и ставку ЦБ
вчера
03:00
Эксперт назвал основные причины переплаты за ЖКХ россиянами
29.08.2021
11:25
Мишустин: ветераны угольной промышленности являются примером для новых специалистов
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.