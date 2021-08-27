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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 августа 2021 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 17:04

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону повышения

Москва, 27 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за август пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (70.2) и составил 70.3.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 70.9.

В июле значение индекса составило 81.2.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце августа, как и в начале месяца, составил 4.6% в сравнении с 4.7% в июле.

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