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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 августа 2021 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 17:38

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 3 млн барр.

Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 20 августа, сократился на 3.0 млн барр. и составил 432.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 2.2 млн барр. и составили 225.9 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1.5 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 0.6 млн барр. и составили 138.5 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.4 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 621.3 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing расширились на 0.1 млн барр. и составили 33.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.62 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.99 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.25 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing сузились на 0.49 млн барр.

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