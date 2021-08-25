Москва, 25 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июле сократился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 0.3%.

В июне объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.9% (пересмотрено с +0.8%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июле вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.5%.

В июне показатель увеличился на 0.5% (пересмотрено с +0.3%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июле не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после его роста на 1.0% в июне (пересмотрено с +0.5%).