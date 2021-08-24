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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 августа 2021 г.Продажи новых домов в США в июле выросли на 1% ...
вчера 17:13

Продажи новых домов в США в июле выросли на 1% (расширенное сообщение)

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июле выросли на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 708 тыс. домов в годовом исчислении.

В июне продажи новых домов составили 701 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 676 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в июле число проданных новых домов составит 698 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июлем 2020 года продажи новых домов сократились на 27.2%.

В целом, в прошлом месяце было продано 63 тыс. новых домов против 63 тыс. в июне и 64 тыс. в мае. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (продано 17 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 14 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (14 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (11 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 390.5 тыс. долл против 370.2 тыс. в июне и 387.3 тыс. в мае. В июле 2020 года медианная цена проданного дома составляла 329.8 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 446.0 тыс. долл против 429.6 тыс. в июне и 442.5 тыс. в мае. В июле 2020 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 379.1 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июля составили 367 тыс. единиц против 348 тыс. в июне и 330 тыс. в мае.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.2 месяца против 6.0 в июне и 5.5 в мае.

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