Курс доллара 74.1503   Курс евро 86.6150  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости20 августа 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 августа

Москва, 20 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за август, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за август, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за август, предварительно;

13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за август;

13:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за август, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за август, предварительно;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за август;

17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за июль.

Другие новости

сегодня
18:49
Путин: РФ готова к транзиту газа через Украину после 2024 г, вопрос в объеме закупок ЕС
сегодня
18:31
Путин: РФ готова к транзиту газа через Украину после 2024 г, вопрос в объеме закупок ЕС
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 августа
сегодня
18:11
Акции "Новатэка" сменят бумаги "Норникеля" в топ-4 в индексе MSCI Russia 10/40
сегодня
18:08
Mastercard взаимодействует с банками-партнерами по тарифам в Wildberries
сегодня
17:58
ПУТИН: РФ ГОТОВА ПОСЛЕ 2024 Г ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТРАНЗИТ ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ, ОБЪЕМ И СРОКИ КОНТРАКТОВ БУДУТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЕС
сегодня
17:53
Меркель сообщила, что обсудила с Путиным "Северный поток 2" и договоренности с США
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.