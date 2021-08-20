Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 23 августа

Москва, 20 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за август, предварительно;
02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за август, предварительно;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за август, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за август, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за август, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за август, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за август, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за август, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за август, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за август, предварительно;
13:00 мск: Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за август;
13:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за август, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за август, предварительно;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне за август;
17:00 мск: Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США за июль.