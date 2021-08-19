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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 августа 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:47

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 2.82 млн

Москва, 19 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 августа, сократилось на 29 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 348 тыс. Показатель достиг минимального уровня с 14 марта 2020 года, когда значение составило 256 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 362 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 377 тыс., пересмотрено с 375 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 19 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 377.75 тыс. (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 225.5 тыс.).

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 августа, уменьшилось на 79 тыс. и составило 2.82 млн (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 1.77 млн).

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 110.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 2.999 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 31 июля, сократилось на 311.8 тыс. и составило 11.74 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 28.68 млн человек.

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