Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 19 августа

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск: Уровень занятости в Австралии за июль;
04:30 мск: Уровень безработицы в Австралии за июль;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за июнь;
14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за август;
15:30 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе Канады от ADP за июль;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за июль;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.