Курс доллара 73.4633   Курс евро 86.1210  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости18 августа 2021 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:41

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июле выросло на 2.6%

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в июле выросло на 2.6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1635 тыс. в годовом исчислении против 1594 тыс. в мае (пересмотрено с 1598 тыс.)

Аналитики ожидали, что в июле число выданных разрешений на строительство составит 1610 тыс.

По сравнению с июлем 2020 года число выданных разрешений выросло на 6.0%.

Другие новости

вчера
17:22
Окружной суд подтвердил решение о банкротстве Дмитрия Ананьева, экс-главы Промсвязьбанка
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов
вчера
16:41
Премьер Армении примет участие в межправительственном совете ЕАЭС в Киргизии - кабмин
вчера
16:12
Курс рубля умеренно снижается при общей слабости «развивающихся" валют
вчера
15:41
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июле выросло на 2.6%
вчера
15:39
Число закладок новых домов в США в июле сократилось на 7%
вчера
15:18
Китайская платёжная система UnionPay хочет развивать цифровые платежи в СНГ
вчера
14:33
Индикатор мировой торговли товарами ВТО обновил исторический максимум
вчера
13:13
Полка российских товаров на немецком Amazon заработает в конце августа - РЭЦ
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.