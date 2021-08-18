Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в июле выросло на 2.6%

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в июле выросло на 2.6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1635 тыс. в годовом исчислении против 1594 тыс. в мае (пересмотрено с 1598 тыс.)

Аналитики ожидали, что в июле число выданных разрешений на строительство составит 1610 тыс.

По сравнению с июлем 2020 года число выданных разрешений выросло на 6.0%.