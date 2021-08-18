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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 августа 2021 г.Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в и...
вчера 12:05

Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в июле увеличился на 2.2% в годовом исчислении, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в еврозоне вырос на 0.7% в годовом исчислении

Москва, 18 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальным данным Eurostat, индекс потребительских цен в июле в годовом исчислении увеличился на 2.2% по сравнению с ростом на 1.9% в июне. Предварительное значение показателя составило 1.9%.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

Согласно финальным данным Eurostat, базовый индекс потребительских цен в июле в годовом исчислении вырос на 0.7% по сравнению с ростом на 0.9% в июне.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков и предварительным значением.

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