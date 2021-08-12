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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 августа 2021 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 10:00

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчиками "КС Банка"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 12 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "КС Банк" (г. Саранск). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

ПАО "Сбербанк" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам "КС Банка".

В целях обеспечения максимально оперативного осуществления выплат вкладчикам АО "КС Банк" и создания комфортных условий для их получения выплаты будут организованы в населенных пунктах, где имелись его структурные подразделения. Для этого будут задействованы 126 структурных подразделений ПАО "Сбербанк" в 13 субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Мордовия - 36 структурных подразделений, расположенных во всех районах республики.

О дате начала выплат страхового возмещения будет сообщено дополнительно не позднее 13 августа 2021 года.

ПАО "Сбербанк" на основании агентского договора с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам АО "КС Банк" в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено не позднее 13 августа 2021 года на сайте агентства в сети Интернет и в "Российской газете".

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