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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 августа 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 10 августа

Москва, 10 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за июль;

02:50 мск: Платёжный баланс Японии за июнь;

02:50 мск: Объём банковского кредитования в Японии за июль;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за июль;

08:00 мск: Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за июль;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW за август;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW за август;

13:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США за июль;

15:30 мск: Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Расходы на рабочую силу в США за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами в США за II квартал.

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