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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 августа 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:40

Число повторных обращений по безработице в США уменьшилось до 2.93 млн

Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 31 июля, сократилось на 14 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 385 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 382 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 399 тыс., пересмотрено с 400 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 394.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 июля, уменьшилось на 366 тыс. и составило 2.93 млн (минимум с 14 марта 2020 года, когда значение составило 1.77 млн).

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 109.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 3.188 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 17 июля, сократилось на 181.3 тыс. и составило 12.98 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 31.99 млн человек.

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