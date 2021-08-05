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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 августа 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 5 августа

Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за июнь;

04:30 мск: Торговый баланс Австралии за май;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за июнь;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за июнь;

09:45 мск: Торговый баланс Франции за июнь;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Объём программы покупок активов Банком Англии;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по программе покупки активов;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

14:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;

14:30 мск: Число объявленных корпоративных увольнений в США за июль;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Торговый баланс Канады;

15:30 мск: Торговый баланс США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.

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