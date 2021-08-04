Розничные продажи в еврозоне в июне увеличились на 1.5%

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту европейского статистического агентства Eurostat, объём розничных продаж в еврозоне в июне увеличились на 1.5% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 4.1% в мае (пересмотрено с 4.6%).

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.6%.

В годовом выражении объём розничных продаж в июне увеличился на 5% против ожидаемого роста на 4.4%. В мае объём розничных продаж увеличился на 8.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (пересмотрено с 9%).