Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 3 августа

Москва, 3 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио за июль;
02:50 мск: Денежная база в Японии за июль;
04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за июнь;
06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;
07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июль;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за июнь;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
12:00 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США за июнь;
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за июль.