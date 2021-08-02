Индекс PMI Manufacturing США за июль пересмотрен в сторону повышения

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за июль пересмотрен в сторону повышения, составив 63.4 против 63.1 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В июне значение индекса составило 62.1.