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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 августа 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
02.08.2021 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 августа

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июнь;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за июль;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за июль;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за июнь;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за июль;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за июль;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за июль;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июль, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, финал;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль, финал;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за июль, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за июль;

17:00 мск: Расходы на строительство в США за июнь;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июль;

21:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.

12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за июнь;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за июнь;

15:30 мск: ВВП Канады за май;

15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за II квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за июнь;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за июнь;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за июнь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, финал;

N/A мск: Розничные продажи в Германии за июнь.

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