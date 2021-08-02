Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 августа

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июнь;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за июль, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за июль;
08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за июль;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за июнь;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за июль;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за июль;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за июль;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июль, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, финал;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль, финал;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за июль, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США за июль;
17:00 мск: Расходы на строительство в США за июнь;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за июль;
21:00 мск: Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС.
12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за июнь;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за июнь;
15:30 мск: ВВП Канады за май;
15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за II квартал;
15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за июнь;
15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за июнь;
15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за июнь;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июль;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, финал;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, финал;
N/A мск: Розничные продажи в Германии за июнь.