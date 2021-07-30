Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону повышения

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением (80.8) и составил 81.2.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 80.8.

В июне значение индекса составило 85.5.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в июле составил 4.7% в сравнении с 4.8% на начало месяца и 4.2% в июне.