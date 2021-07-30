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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июля 2021 г.Личные доходы американских потребителей в июне ...
сегодня 15:38

Личные доходы американских потребителей в июне увеличились на 0.1%, потребительские расходы выросли на 1%

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в июне увеличились на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 2.2% в мае (пересмотрено с (-2.0%).

Аналитики прогнозировали снижение июньского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце снизились менее, чем на 0.1%.

Личные расходы американских потребителей в июне выросли на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.1% в мае (пересмотрено с 0.0%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в июне на 0.7%.

Норма сбережений в июне составила 9.4% в сравнении с 10.3% в мае (пересмотрено с 12.4%).

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