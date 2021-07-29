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mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 30 июля

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за июнь;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за июнь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за июнь, предварительно;

04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за II квартал;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за июнь;

08:30 мск: Потребительские расходы во Франции за июнь;

08:30 мск: ВВП Франции за II квартал, предварительно;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июль, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за июль;

10:00 мск: Уровень безработицы в Италии за июнь;

10:00 мск: ВВП Испании, за II квартал предварительно;

11:00 мск: ВВП Германии за II квартал, предварительно;

11:00 мск: ВВП Италии за II квартал, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за июль, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за июль, предварительно;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за июнь;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июль, предварительно;

12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за июнь;

15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за июнь;

15:30 мск: ВВП Канады за май;

15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за II квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за июнь;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за июнь;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за июнь;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, финал;

N/A мск: Розничные продажи в Германии за июнь.

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