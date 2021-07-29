Число повторных обращений по безработице в США увеличилось до 3.27 млн

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 24 июля, сократилось на 24 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 400 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 382 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 424 тыс., пересмотрено с 419 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 8.0 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 394.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 17 июля, увеличилось на 7 тыс. и составило 3.269 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 53.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 3.291 млн (минимум с 21 марта 2020 года, когда значение составило 2.072 млн).

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 10 июля, выросло на 582.4 тыс. и составило 13.16 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 31.9 млн человек.