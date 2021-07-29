Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 29 июля

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за июнь;
10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за I квартал;
10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за июль, предварительно;
10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за июль;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июнь;
11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июнь;
11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;
15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск: ВВП США за II квартал;
15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, предварительно;
17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за июнь;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за июль, предварительно.