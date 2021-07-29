Курс доллара 73.6088   Курс евро 86.9173  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 июля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 29 июля

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за июнь;

10:00 мск: Уровень безработицы в Испании за I квартал;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за июль, предварительно;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за июль;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Италии;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: ВВП США за II квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс ВВП США за II квартал, предварительно;

17:00 мск: Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

N/A мск: Индекс потребительских цен в Германии за июль, предварительно.

Другие новости

сегодня
10:02
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ПОВЫШАЕТСЯ В НАЧАЛЕ ДНЯ НА 0,39% - ДАННЫЕ МОСБИРЖИ
сегодня
09:57
Приложение "ЦБ онлайн" в III квартале начнет отображать список нелегалов на финрынке
сегодня
09:55
Глава ФРС Джером Пауэлл: Для начала сворачивания программы QE время еще не пришло, но обсуждение началось (ПОВТОР)
сегодня
09:50
Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (ПОВТОР)
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 29 июля
сегодня
09:10
Мишустин поручил в 2023 г открыть суворовское училище в Иркутске
сегодня
08:04
ПОВТОР - Инфляция в США останется повышенной на протяжении месяцев - ФРС
сегодня
07:22
Рубль в начале дня символически снижается к доллару и больше – к евро
сегодня
06:30
Эксперт рассказал, во что россиянам стоит инвестировать в 2021 году
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.