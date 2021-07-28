Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 июля

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за июль;
02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;
04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за II квартал;
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за август;
11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за июль;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за май;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за май;
15:30 мск: Оптовые запасы в США за июнь, предварительно;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;
21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;
21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;
N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль.