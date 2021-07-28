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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 июля

Москва, 28 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за июль;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

04:30 мск: Индекс потребительских цен в Австралии за II квартал;

09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за август;

11:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse за июль;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде за май;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде за май;

15:30 мск: Оптовые запасы в США за июнь, предварительно;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:00 мск: Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США;

21:00 мск: Решение ФРС США по процентной ставке;

21:30 мск: Пресс-конференция председателя ФРС США;

N/A мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль.

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