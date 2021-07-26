Продажи новых домов в США в июне сократились на 6.6% (расширенное сообщение)

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июне сократились на 6.6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. домов в годовом исчислении.

В мае продажи новых домов составили 724 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 769 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в июне число проданных новых домов составит 800 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июнем 2020 года продажи новых домов снизились на 19.4%.

В целом, в прошлом месяце было продано 60 тыс. новых домов против 65 тыс. в мае и 73 тыс. в апреле. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (17 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. долл (продано 16 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (9 тыс. домов) и от 500 тыс. до 749.0 тыс. (13 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 361.8 тыс. долл против 380.7 тыс. в мае и 378.2 тыс. в апреле.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 428.7 тыс. долл против 434.0 тыс. в мае и 437.0 тыс. в апреле.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июня составили 353 тыс. единиц против 330 тыс. в мае и 315 тыс. в апреле.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 6.3 месяца против 5.5 в мае и 4.8 в апреле.